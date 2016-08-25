Жители ОАЭ выбрасывают ежегодно пищевых отходов на $4 млрд
15:34, 25 августа 2016Мусор
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Жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ежегодно выбрасывают на свалки более 3 млн тонн продуктов на сумму свыше 14,7 млрд дирхамов ($4 млрд).
"В 2014 году общий объем импорта продовольствия в ОАЭ составил $100 млрд, а к 2020 году он вырастет до $400 млрд», - сказала Хабиба Аль Мараши, основатель и председатель Emirates Environmental Group, передают Русские Эмираты.
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В общей сложности, в мире выбрасывается треть всех производимых продуктов. Муниципалитет Дубая разрабатывает просветительскую программу для школьников, направленную на снижение объема пищевых отходов и чрезмерного потребления.
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