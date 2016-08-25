Минэкологии готовит законопроект о повышении штрафов за незаконные свалки

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на слова профильного министра Остапа Семерака в эфире одного из телеканалов.

«С моей точки зрения, ответственность, которая прописана в законодательстве, является недостаточной. Например, если за незаконную свалку возле областного центра штраф составляет всего 350 грн, - то это недейственный механизм. Мы сейчас готовим новый законопроект о повышении ответственности за вред, причиненный окружающей среде», - сказал министр.

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Также Семерак привел пример Польши и Германии, где общество занимает активную позицию в борьбе с нелегальными свалками и высказал надежду, что парламент поддержит инициативу Минэкологии о повышении соответствующих штрафов.

«Надеюсь, что мои коллеги из Верховной Рады поддержат меня как министра экологии в намерениях повысить ответственность за такие правонарушения как организация нелегальных свалок и игнорирование требования их ликвидировать в определенные сроки», - отметил Семерак.

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Также сообщается, что Минэкологии ведет работу по реформированию Государственной экологической инспекции для того, чтобы она могла эффективно бороться с вышеупомянутыми правонарушениями.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

По словам Семерака, инвентаризация свалок необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

Следующим важным этапом государственной политики, отметил он, должна стать разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.

По данным Нацкомиссии, осуществляющей регулирование сфер энергетики и коммунальных услуг, Украина в 2015 году переработала всего лишь 5,1% твердых бытовых отходов от общего количества (35,67 млн куб. м) мусора на свалках.

Также в средине июня Семерак сообщал, что министерство планирует создать новую интегрированную экологическую инспекцию до конца 2016 года.