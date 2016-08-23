Голландский студент запустил рабочий прототип системы очистки океана от мусора

Свою главную разработку юноша запустит совместно с благотворительной организацией The Ocean Cleanup до 2020 года, пишет Украинская правда со ссылкой на The Huffington Post.

8 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в воды мирового океана, создавая 5 мусорных зон в Мировом океане.

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"Я придумал пассивную систему, которая позволит естественным океанским течениям сделать тяжелую работу вместо нас", – рассказывает Боян Слат.

Из-за существования 5 проблемных зон, он разработал прототип v-образной формы, который будет поглощать грязь.

"Эта v-образная система позволит пластику концентрироваться к центру платфоры, откуда мы сможем легко вытащить его, прежде чем отправить на берег для вторичной переработки", – отмечает юноша.

100-метровая система перегородок собирает пластик, который плавает в воде.

"Прежде всего, прототип – крепкий. Пожалуй, самый прочный из всех очистных сооружений для воды. Он сделан из 10 слоев резины, полиэстера, ткани. Он располагается примерно на полтора метра над водой и на столько же – под ней", – говорит Слат.

Юноша рассказывает, что такая структура очистного устройства сделана для того, чтобы он мог словить даже самые маленькие куски пластика в несколько миллиметров, но не пропустив при этом крупные фрагменты.

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Система имеет камеры и сенсоры, которые позволяют контролировать процесс очистки.

"За несколько лет прототип станет больше в разы. Сейчас мы инициируем крупнейший проект очистки Мирового океана в истории до 2020 года", – говорит Слат.

Ранее УНИАН сообщал, что Бойан Слат (Boyan Slat), 20-летний основатель и генеральный директор природоохранного фонда The Ocean Cleanup (Нидерланды), объявил о своей готовности запустить в 2016 году уникальную систему очистки мирового океана от пластикового загрязнения.

Концепция Бояна Слата заключается в строительстве специальной платформы с системой поплавков – своеобразных «ворот», которые будут ловить мусор на поверхности воды и благодаря силе течения автоматически доставлять его на платформу.