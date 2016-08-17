Подозреваемые в деле о пожаре на Грибовичской свалке коммунальщики вышли из СИЗО под залог

Об этом сообщила УНИАН начальник юридического управления Львовского городского совета Гелена Пайонкевич.

Она отметила, что бывший директор ЛКП "Збиранка", а также его заместитель, которые 16 августа по решению суда были взяты под стражу на 2 месяца, в этот же день вышли из СИЗО, внеся залог в размере 110,24 тыс. грн каждый.

Еще одному фигуранту по указанному делу, начальнику полигона твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) мера пресечения не избиралась, поскольку он сейчас находится в лечебном заведении.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке под Львовом вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел оползень мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

Галицкий районный суд Львова по ходатайству прокуратуры Львовской области 16 августа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору и заместителю директора львовского коммунального предприятия "Збиранка", подозреваемых по делу о пожаре на Грибовичской свалке.

Вместе с тем, суд предусмотрел задержанным возможность внесения залога в размере 110 тыс. 240 грн каждому.

Прокуратура Львовской области не соглашается с решением суда, относительно возможности внесения залога, мотивируя это тем, что подозреваемые могут оказать давление на свидетелей - работников ЛКП "Збиранка" и будет обжаловать его в апелляционном порядке.