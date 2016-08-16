Суд арестовал двух руководителей коммунального предприятия по делу о пожаре на Грибовичской свалке

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня, 16 августа. В то же время суд предусмотрел задержанным возможность внесения залога в размере 110 тыс. 240 грн каждому.

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Прокуратура Львовской области не соглашается с решением суда относительно возможности внесения залога, мотивируя это тем, что подозреваемые могут оказывать давление на свидетелей - работников ЛКП «Збыранка» и обжаловать его в апелляционном порядке.

Еще одному фигуранту по указанному делу, также должностному ЛКП «Збыранка», мера пресечения не избрана, поскольку он сейчас находится в лечебном учреждении.

По информации прокуратуры области, упомянутые должностные лица подозреваются в многочисленных нарушениях при эксплуатации львовского городского полигона твердых бытовых отходов, которые привели к гибели 30 мая под обвалами мусора трех работников органов ГСЧС Украины и пропажи без вести служащего коммунального предприятия.

Их действия прокуратурой квалифицированы по ст. 236, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса ("нарушение правил экологической безопасности при эксплуатации сооружений, что привело к гибели людей, и служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия").

Так, установлено, что эксплуатация Грибовичской свалки осуществлялась без утвержденного проекта, не применялись соответствующие инженерные меры для обеспечения: устойчивости полигона как сооружения; надлежащего уплотнения отходов и переслаивания их изолирующим материалом.

В результате таких нарушений, из-за неустойчивости откоса полигона, произошел обвал отходов.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збыранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

Прокуратурой Львовской области согласовано уведомление о подозрении трем должностным лицам КП «Збыранка» в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 236, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса. За совершение таких уголовных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.