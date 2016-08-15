Пожар на Грибовичской свалке: суд перенес на завтра заседание по аресту трех коммунальщиков

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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«Галицкий райсуд Львова перенес на вторник, 16 августа, на 11:00 рассмотрение ходатайства Львовской областной прокуратуры по избранию меры пресечения для работников ЛКП «Збиранка», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. В ходе тушения произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збиранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено.

Прокуратурой Львовской области согласовано сообщение о подозрении трем должностным лицам КП «Збиранка» в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.236, ч.2 ст.367 УК Украины, а именно: в нарушении правил экологической безопасности при эксплуатации сооружений, что привело к гибели людей, и в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. За совершение подобных уголовных правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.