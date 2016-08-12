Фигурантам дела о трагедии на Грибовичской свалке объявили подозрение
Статья, по которой объявлено о подозрении, не предусматривает залога.
Прокуратура Львова завершила первый этап расследования трагедии на Грибовичской свалке, в результате которой погибли трое спасателей и без вести исчез эколог. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил на странице в Facebook.
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"Львовская прокуратура закончила первый этап следствия по трагедии на Львовской свалке. Должностным лицам коммунального предприятия "Збыранка" объявлено подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели людей. Эта статья предусматривает арест без права залога", - написал Луценко.
Генпрокурор добавил, что следующий этап следствия даст ответ о мере ответственности должностных лиц Львовского горсовета, которые должны контролировать ситуацию на свалке.
Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збыранка". 31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.
В начале августа сообщалось, что на свалке существует угроза нового обвала.