Мусоросжигательный завод "Энергия" должен радикально измениться, чтобы соответствовать европейским стандартам – КГГА

Он лично проверил ход ремонтных работ: ремонт электрофильтра и трубы дымовых газов, благодаря которым выходные газы очищаются и уменьшаются выбросы загрязняющих веществ в воздух.

"За последние три года совместными усилиями городской власти, ПАО "Киевэнерго" и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, завод удалось осовременить. Однако на достигнутом останавливаться рано: мы работаем над тем, чтобы привлечь государственные средства для обустройства современной системы очистки газов", – отметил Петр Пантелеев. По его данным, сейчас городские власти рассматривают вопрос по установке турбины для выработки электроэнергии, в результате чего фактически за два-три года завод должен догнать европейские стандарты.

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В этом году запланирован ремонт бункера твердых бытовых отходов, где предусмотрено заменить около 10 тонн металлических конструкций, отремонтировать трубу дымовых газов, дренажную систему бункера и электрофильтр. Всего с 2011 года в модернизацию завода "Энергия" было инвестировано около 50 млн грн.

Петр Пантелеев также отметил, что все запланированные профилактические работы будут сделаны вовремя, и уже в сентябре завод заработает на полную мощность, что позволит уменьшить нагрузку на мусорный полигон №5.

Благодаря работе завода уменьшается объем захоронения мусора, а в процессе мусоросжигания вырабатывается теплоэнергия, которой достаточно для зимнего обеспечения отоплением жителей 200 многоэтажек или летнего горячего водоснабжения 300 домов.