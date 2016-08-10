Госэкоинспекция: трещина на Грибовичской свалке увеличивается, горсовет на обращения не отвечает

Трещина на Грибовичской свалке вблизи Львова постоянно растет, поэтому существует угроза нового обвала и загрязнения подземных вод инфильтратами. Об этом сообщил начальник Государственной экологической инспекции во Львовской области Николай Маланич, передает ZIK.

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"Это та самая трещина, за которой наблюдали во время первого обвала. По состоянию на сегодня, по информации Госгеокадастра, трещина увеличивается. Также есть вывод политехнического университета о вероятности обвала. Но ЛКП "Збыранка" засыпали в трещину грунт, якобы проводится слоирование", – отметил он.

По словам эколога, угроза обвала существует постоянно.

"Если обвалится большое количество мусора, и оно опять попадет в инфильтрат. А потому есть вероятность, что оттуда это все уйдет в землю, подземные воды. На все наши обращения городской совет вообще ничего не отвечает. Теперь мы повторно обращаемся, но дублируем обращение в прокуратуру", – добавил Николай Маланич.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не обнаружено.