Ливень в Одессе смыл в море большое количество мусора: власти советуют не купаться несколько дней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александр Козловский.

По его словам, от купания следует воздержаться в связи с тем, что в акваторию попало много мусора, смытого ливнем с прибрежных склонов.

Также, по уточненной информации, шквальным ветром повалено 64 дерева, сломано более 60 больших веток в разных районах города. Самый большой удар стихии пришелся на КП «ЖКС «Черемушки» и КП «ЖКС «Фонтанский».

В воскресенье выпало в городе 55,4 мм осадков.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа на Одессу и часть Одесской области обрушился ураган, затопило улицы, от порывов шквального ветра ломались деревья. В Белгород-Днестровском районе Одесской области во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games от удара молнии погиб человек, несколько пострадало.