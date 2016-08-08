В Хмельницком горела городская свалка

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, информация о пожаре на полигоне поступило вчера, 7 августа, в 18:20.

К месту пожара были направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений и коммунальных предприятий областного центра. Огонь успел распространиться на площадь 300 квадратных метров.

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Согласно сообщению, в течение трех часов пожар удалось локализовать, а в 22:10 – полностью ликвидировать.

«Тушить такие пожары довольно сложно, поскольку во время горения твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг», - отметили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц пожарной и специальной техники и 26 спасателей.