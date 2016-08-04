Власти Италии поощряют супермаркеты отдавать непроданную еду бедным

За эту инициативу проголосовал 181 сенатор, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Independent. "Изменения итальянского законодательства, принятые сенаторами, будут поощрять домохозяйства к использованию так называемых "собачьих пакетов" (то есть забирать домой недоеденную еду из ресторанов), а также устранять препятствия для фермеров и супермаркетов, которые стремятся пожертвовать еду на благотворительные цели", - говорится в сообщении.

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Новые законы должны сделать пожертвования продуктов питания легче, поскольку позволяют компаниям делать крупные пожертвования в простой форме ежемесячно.

Из законодательства исключены те положения, которые предусматривают наказание за раздачу еды, срок годности которой истекает.

Кроме того, новое законодательство предусматривает налоговые льготы для тех предприятий, которые раздают еду.

Издание отмечает, что по информации правительства Италии, продовольственные отходы стоят бизнесу и домохозяйствам страны более 12 млрд евро в год, что составляет около 1% ВВП.