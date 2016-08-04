На Грибовичской свалке возникла угроза нового оползня и разлива инфильтратов

На Грибовичской свалке неподалеку от Львова после тушения пожара возникла опасность нового оползня и загрязнения окружающей среды инфильтратами. Об этом сообщает "112 Украина".

Читайте такжеКиев прекратил принимать мусор из Львова

"На внеплановом заседании городского совета рассказали, что из-за пожара появилась угроза нового оползня. Также есть угроза, что инфильтрат, который находится у подножия гор мусора, может вылиться и загрязнить окружающую среду. Сейчас специалисты мониторят ситуацию. Результаты показали, что в свалке образовались разрывы, которые увеличиваются не только из-за пожаров, но и из-за погодных условий", - рассказала корреспондент.

Запланировано строительство специальной дамбы.

"Обнаружили трещину длиной 80 м и 4 м вглубь. Для стабилизации ситуации построят дамбу из мусорных камней, которые формируются из прессованного мусора. Этот процесс займет ориентировочно 2,5 года, и только тогда начнут рекультивацию, которую сейчас оценивают в 213 млн грн", - гооврится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.