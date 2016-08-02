В ГСЧС считают поджоги вероятной причиной пожаров на свалках
Основной причиной возникновения пожаров на свалках является поджог.
Об этом заявил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.
Он сообщил, что только в течение июля во Львовской и Киевской областях на свалках было четыре повторных случая возгорания.
«Это заставляет думать, что основной причиной возникновения пожаров на свалках является поджог», – отметил Чечеткин.
Читайте такжеВ Николаеве в третий раз горела свалка, коммунальщики говорят о поджоге, связывая со Львовом (фото, видео)
По его словам, до конца августа в связи с погодными условиями в Украине продержится наивысший пятый класс пожарной опасности. Все силы и подразделения ГСЧС будут нести службу в усиленном режиме реагирования.
«Мы должны обеспечить полное взаимодействие с местными органами власти, Национальной полицией и владельцами земельных участков для круглосуточного мониторинга пожаров в природных экосистемах. Важно также активизировать разъяснительную работу среди населения», – подчеркнул Чечеткин.
Он добавил, что в настоящее время взаимодействие подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции значительно повысилось и вышло на эффективный уровень.
По прогнозам Чечеткина, пожароопасный период в Украине закончится не ранее конца октября.