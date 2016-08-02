В ГСЧС считают поджоги вероятной причиной пожаров на свалках

Об этом заявил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

Он сообщил, что только в течение июля во Львовской и Киевской областях на свалках было четыре повторных случая возгорания.

«Это заставляет думать, что основной причиной возникновения пожаров на свалках является поджог», – отметил Чечеткин.

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По его словам, до конца августа в связи с погодными условиями в Украине продержится наивысший пятый класс пожарной опасности. Все силы и подразделения ГСЧС будут нести службу в усиленном режиме реагирования.

«Мы должны обеспечить полное взаимодействие с местными органами власти, Национальной полицией и владельцами земельных участков для круглосуточного мониторинга пожаров в природных экосистемах. Важно также активизировать разъяснительную работу среди населения», – подчеркнул Чечеткин.

Он добавил, что в настоящее время взаимодействие подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции значительно повысилось и вышло на эффективный уровень.

По прогнозам Чечеткина, пожароопасный период в Украине закончится не ранее конца октября.