Украина в прошлом году переработала лишь 5% твердых бытовых отходов

Украина в 2015 году переработала всего 5,1% (1,9 миллиона кубометров) твердых бытовых отходов от общего количества (35,67 миллиона кубометров), что было выброшено на свалки.

Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Также сообщается, что 99,8% переработанных бытовых отходов было переработано в Киеве.

По данным НКРЭКУ, в 2015 году отсортировано было всего 1% твердых бытовых отходов.

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Согласно сообщению, переработкой твердых бытовых отходов в Украине в 2015 году занимались 13 субъектов хозяйственной деятельности и 530 – захоронением отходов.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, инвентаризация свалок необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.