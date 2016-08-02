Киев прекратил принимать мусор из Львова

Киев прекратил принимать на утилизацию мусор из Львова в связи с началом ремонтных работ на столичном мусоросжигательном заводе «Энергия».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора КП «Киевкоммунсервис» Евгения Русина.

«Первого числа завод стал на плановый ремонт, и мы прекратили принимать как львовский мусор, так и киевский. Отходы, которые ранее направлялись из Киева на завод «Энергия», теперь будут направляться на полигон № 5. Как правило, ремонтные работы проходят в течение августа», - сказал Русин.

По его словам, в этом году запланирован ремонт бункера твердых бытовых отходов (ТБО), где предусмотрены: замена около 10 тонн металлических конструкций, ремонт трубы дымовых газов, дренажной системы бункера, а также ремонт электрофильтров.

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«За время действия договоренности было завезено чуть более 6500 тонн мусора. Если брать весовой баланс, за июнь-июль заводом было сожжено не более 42 тысяч тонн. То есть, мы видим, что доля меньше 15%, как мы рассчитывали. Благодаря налаженной работе между городскими властями и заводом «Энергия» мы не вышли за рамки оговоренных показателей», - отметил Русин.

Как напоминают в КГГА, столица в течение 6 недель помогала Львову в решении проблемы с утилизацией мусора. Ежедневно в Киев завозили до 200 тонн отходов, которые сортировались и в дальнейшем сжигались на заводе «Энергия» ЗАО «Киевэнерго». Главной задачей в проявлении помощи Львову было предотвратить экологическую катастрофу, отмечают в мэрии Киева.

«Никаких финансовых затрат из бюджета Киева на утилизацию львовского мусора не было», - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщалось, 30 мая на Грибовичской свалке вблизи Львова вспыхнул пожар, который привел к человеческим жертвам. Тогда было принято решение о закрытии полигона. Мэр Львова Андрей Садовый обратился к мэру столицы Виталию Кличко с просьбой оказать содействие в решении проблемы утилизации отходов.