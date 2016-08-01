Жители 4 районов Киева смогут жаловаться на плохой вывоз мусора на "горячую линию"

Об этом сообщил председатель правления «Киевспецтранса» Андрей Грущинский, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, жители 4 районов города, которые обслуживает указанная компания, а именно Голосеевского, Подольского, Оболонского и Святошинского, смогут пожаловаться на неубранный мусор по телефону «горячей линии» (044) 400-10-11.

Грущинский убежден, что ради сохранения окружающей среды нужно изменить подход к утилизации бытовых отходов.

«Сейчас «Киевспецтранс» выполняет услугу по их вывозу и захоронению. И чтобы избежать роста полигонов бытовых отходов и избежать трагедии, которая произошла на Грибовичской свалке, нужно создать новую отрасль. Эту проблему решает создание предприятия по переработке мусора», – сказал он.

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Представитель «Киевспецтранса» также рассказал о положительных изменениях, которые произошли на предприятии.

«Техника, которая работает на предприятии, не обновлялась в течение многих лет. Из-за постоянной работы в высокощелочной среде и с большой нагрузкой, она постоянно выходила из строя. Из-за этого часто срывались графики вывоза мусора. В этом году мы ввели новую систему контроля технического состояния автотранспорта и его ремонта, приобрели почти полтысячи автошин», - сообщил он.

Кроме того, по словам Грущинского, чтобы обеспечить безопасное хранение отходов, уменьшить запах и воздействие на окружающую среду, места, где захораниваются отходы, теперь покрывают шлаком и минеральным грунтом.