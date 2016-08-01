Жители 4 районов Киева смогут жаловаться на плохой вывоз мусора на "горячую линию"
ПАО «Киевспецтранс» запустило круглосуточную «горячую линию» для жалоб на вывоз мусора.
Об этом сообщил председатель правления «Киевспецтранса» Андрей Грущинский, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Таким образом, жители 4 районов города, которые обслуживает указанная компания, а именно Голосеевского, Подольского, Оболонского и Святошинского, смогут пожаловаться на неубранный мусор по телефону «горячей линии» (044) 400-10-11.
Грущинский убежден, что ради сохранения окружающей среды нужно изменить подход к утилизации бытовых отходов.
«Сейчас «Киевспецтранс» выполняет услугу по их вывозу и захоронению. И чтобы избежать роста полигонов бытовых отходов и избежать трагедии, которая произошла на Грибовичской свалке, нужно создать новую отрасль. Эту проблему решает создание предприятия по переработке мусора», – сказал он.
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Представитель «Киевспецтранса» также рассказал о положительных изменениях, которые произошли на предприятии.
«Техника, которая работает на предприятии, не обновлялась в течение многих лет. Из-за постоянной работы в высокощелочной среде и с большой нагрузкой, она постоянно выходила из строя. Из-за этого часто срывались графики вывоза мусора. В этом году мы ввели новую систему контроля технического состояния автотранспорта и его ремонта, приобрели почти полтысячи автошин», - сообщил он.
Кроме того, по словам Грущинского, чтобы обеспечить безопасное хранение отходов, уменьшить запах и воздействие на окружающую среду, места, где захораниваются отходы, теперь покрывают шлаком и минеральным грунтом.