На Киевщине горела свалка

Как сообщает Госэкоинспекция в Киевской области, по данным Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области 28 июля в 21:26 произошло возгорание на коммунальном свалке вблизи г. Узин Белоцерковского района.

В 21:54 горение мусора силами пожарных локализован на общей площади 50 кв. м.

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"Но в связи с угрозой оползня мусора в карьер глубиной до 7 м работы по тушению приостановлено. По состоянию на сегодняшний день запланированы работы по дальнейшей ликвидации возгорания путем засыпки места горения грунтом. Ведется постоянный обмен информацией между Госэкоинспекцией в Киевской области и ГУ ГСЧС Украины в Киевской области", - говорится в сообщении.

В то же время, как добавили в пресс-службе ГСЧС в Киевской области, по состоянию на 29 июля 10:12 возгорание на коммунальной свалке вблизи города Узин полностью ликвидировано.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Убытки устанавливаются.

Как сообщал УНИАН Погода, из-за жары с 30 июля по 1 августа в Киеве будет сохраняться высокая пожарная опасность.