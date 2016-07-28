Пожар на Грибовичской свалке вблизи Львова ликвидирован.

Как отмечается в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 28 июля утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на открытой территории Львовского коммунального предприятия "Збиранка" в с. Большие Грибовичи Жовковского района.

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В 5.41 львовские спасатели выехали на место происшествия. К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и 3 единицы спецтехники.

«Пожар мусора на площади 150 кв. м. локализовали в 7.00 и полностью ликвидировали в 7.25», - отмечается в сообщении.

Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители. Пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка".

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.