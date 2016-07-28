Возле Львова снова горит Грибовичская свалка
10:11, 28 июля 2016Мусор
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Возле Львова снова горит Грибовичская свалка. К тушению привлечены 3 единицы техники и 24 работника ГСЧС.
Общая площадь Яворовского военного полигона 36 тыс. 153 га / фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, сегодня утром на территории Грибовичской свалки зафиксировано возгорание на площади 150 кв м.
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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".
31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.
Общая площадь Яворовского военного полигона 36 тыс. 153 га.
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