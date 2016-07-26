Для стабилизации ситуации на Грибовичской свалке необходимо 40 миллионов гривень - власти Львова

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил руководитель управления жилищного хозяйства львовского горсовета Юрий Голец. передает zik.ua.

По его словам, проект "Первоочередные меры по стабилизации полигона ТБО в г. Львове" уже третий день находится на экспертизе в Западном экспертно-техническом центре.

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"Это так называемая технологическая карта ТБО. Сейчас идут работы экспертов с проектантами. Мы понимаем, что за такой короткий срок невозможно сделать качественный документ без ошибок", – отметил Голец.

Он также рассказал, какие основные виды работ предусматривает проект: система обустройства дренажных трубопроводов (подземных, грунтовых вод), временная водоотводная канава инфильтрата с территории существующего полигона, технологическая карта складирования ТБО, отстойная площадка полуприцепов. Также там будет обустраиваться так называемая подпорная призма, сеть электроснабжения, подъездная автомобильная дорога. Стоимость проекта составляет 39,7 млн грн.

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"В пределах почти до 2 га будет обустраиваться площадка, которая даст нам возможность складировать мусорный камень для того, чтобы обезопасить возможный обвал мусора...", – отметил Голец.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Львова приняли решение об обустройстве временного пункта перегрузки мусора на окраине города.