В Сумской мэрии обещают убрать свалку, выявленную по соседству с детсадом

Как отмечает местное издание СТС, по словам начальника управления образования и науки Антонины Данильченко, масштабной свалки неподалеку от дошкольного учебного заведения нет, но соседство неупорядоченной усадьбы и детского сада беспокоит и родителей малышей, и педагогов.

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Отмечается, что на прошлой неделе был установлен владелец заброшенной территории, ему выписали акт, согласно которому навести порядок на территории своей усадьбы хозяин должен до 27 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее активисты выяснили, что на Закарпатье местные жители вывозят мусор на территорию бывшего пляжа.