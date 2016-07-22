Во Львове заявили, что смогут начать строительство мусороперерабатывающего завода не раньше, чем через год

В Ратуше признаются: чтобы начать строительство завода по переработке мусора, необходимо еще не меньше года, передает ZIK.

Возобновят вывоз мусора в Грибовичи уже в сентябре, продлится это около трех лет. В свою очередь в горсовете уверяют, что пакет документов с общими параметрами о финансировании строительства завода подали в Минрегионстрой еще в конце июня. Сейчас их прорабатывают.

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«У нас есть разработанный еще в 2013 году проект института «Гирхипром», он прошел государственную экспертизу, но сейчас обновляется. В связи с ситуацией будут применять новые инженерные решения», – отметила начальник управления инвестиций Львовского горсовета Ольга Сивак.

Нарабатывать следующие этапы работ должны уже европейские инженеры. Однако это длительный процесс. Ведь обновление проекта, поиск участка для завода, проведение тендера, разработка документации продлятся больше года. И только после этого начнут строительство мусороперерабатывающего завода.

Тем временем юристы и экологи настаивают: территорию вокруг свалки необходимо обследовать и определить, насколько она безопасна для людей. А вот для избежания конфликтов с жителями окрестных деревень следует провести общественные обсуждения.

"Другой вопрос – о безопасности воды в колодцах. Обычно такие проекты должны обсуждаться с общественностью, их должны вывешивать на веб-сайтах", – отметила юрист-эколог Ольга Мелень-Забрамная.