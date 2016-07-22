Власти Львова приняли решение об обустройстве временного пункта перегрузки мусора на окраине города

Такое решение приняли с целью временного решения проблемы обращения с мусором в городе, сообщается на сайте Львовского городского совета.

Сообщается, что при обустройстве пункта перегрузки мусора соблюдены экологические требования: он расположен в 1 км от жилых домов, в закрытом помещении с бетонным полом. Есть возможность ежедневно перегружать 600 тонн отходов. На сегодня уже завезли разделитель мусора и пресс. С августа будет работать пресс, а в течение месяца смонтируют линию. Также планируют установить мобильные весовые комплексы и дизбарьер для того, чтобы отмывать колеса машин, которые будут перевозить мусор.

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"Все потоки ТБО, образующихся на территории города, должны быть сконцентрированы в одном направлении с целью контроля. Поэтому компанией была подобрана площадка, которая находится в пределах санитарной зоны. А санитарная зона для таких объектов – 100 м от жилой застройки. Данная площадка находится на расстоянии более 1 км от жилой застройки, в промышленной зоне города, то есть санитарные нормы все соблюдены. На территории компанией арендовано производственное помещение площадью 6 тыс. кв. м с последующим расширением до 10 тыс. кв. м. То есть, все технологические требования, чтобы осуществлять перегрузку отходов, есть. На этой станции ежедневно можно перегружать 600 тонн отходов", - рассказал руководитель проекта "Чистый город" Иван Алексеевец.

По его словам, на первом этапе это будет перегрузка с мусоровозов, которые приходят, в большегрузные автомобили для вывоза.

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"Все автомобили, которые в порядке эксперимента заходили на территорию, сопровождались общественностью. Мы их приглашали, чтобы они посмотрели именно помещения. Общественность присутствовала при том, как происходит разгрузка и загрузка. Это происходит в течение 15-20 мин и вывозится. О каком сжигании мусора на территории речь не идет. Все находится на территории закрытого помещения. Пол полностью бетонный. Мы говорим о временном решении проблемы для города", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, львовская мэрия намерена уже с сентября этого года возобновить вывоз мусора на Грибовичскую свалку, где в конце мая в результате обвала погибли четыре человека.

Остановка Грибовицкой свалки вызвала настоящий мусорный коллапс во Львове. В итоге Киев согласился временно принимать львовский мусор.