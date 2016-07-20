В Кременчуге активисты протестовали против неприятного запаха от работы промпредприятий

Как передает корреспондент УНИАН, организаторами акции протеста выступили около 50 активистов группы "За чистый Кременчуг".

На некоторых протестующих были медицинские маски. Люди предупредили, что будут ходить по пешеходному переходу, чтобы блокировать движение транспорта к предприятиям.

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С протестующими пытались общаться представители предприятий и полицейские, которые просили пропустить троллейбусы, но участники акции протеста отказались с ними говорить.

Из представителей городской власти на акцию приехал первый вице-мэр Владимир Пелипенко, но он в основном оставался равнодушным.

Люди скандировали: "Чистый воздух!".

Около 07:00 со стороны промышленного узла, где расположены промышленные предприятия Кременчуга, появились около полусотни мужчин, которые окружили и начали оттеснять митингующих. Митингующие легли на асфальт, скандируя "Чистый воздух!".

После этого мужчины в гражданской одежде покинули акцию протеста. По словам администратора группы "За чистый Кременчуг" Анны Бутовой, люди собрались на акцию в 06:00.

"Мы пытались вести конструктивный диалог. Но руководство не слышало нас. И только после этого мы перекрыли дорогу", - сказала она.

По состоянию на 08:00 движение общественного транспорта восстановлено.

Активисты отмечают, что последние несколько недель в Кременчуге с территории промпредприятий распространяется сильный неприятный запах, а экологи не могут установить причину его появления.