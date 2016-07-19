Львовская мэрия намерена возобновить вывоз мусора на печально известную Грибовичскую свалку

Об этом 19 июля на пресс-конференции начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец, сообщает издание zaxid.net.

По его словам, вывоз и складирование мусора на Грибовичской свалке может быть восстановлен уже с сентября.

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Для возобновления вывоза мусора на Грибовичский полигон львовская мэрия планирует обустроить специальную площадку, где мусор будут спресовывать в так называемый "мусорный камень" - большие тюки объемом в 1 куб. м. По словам Юрия Гольца, это позволит в шесть раз сократить общий объем отходов.

"Мусор предварительно будет сортироваться на грубый, которое может использоваться повторно, к примеру, металлические и деревянные изделия, и бытовой, который пойдет под пресс. Из него будут формировать мусорные камни, которые еще называют тюками. Для этого будет закуплен специальный 200-тонный пресс. В объеме 1 куб. м, то есть в одном тюке будет тонна мусора. Сейчас тонна мусора занимает объем 6,06 куб. м", - рассказал Голец.

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При этом он отметил, что ежедневно Львов производит 500 тонн мусора, который будут сортировать и вывозить в тюках на Грибовичскую свалку. То есть транспортировать его на другие полигоны не будет.

В то же время планируется, что мусорным камнем будут заполнять и укреплять места возможных оползней на свалке. Это поможет стабилизировать подвижные участки полигона, с чего начнутся рекультивационные работы в Грибовичах. На эти работы горсовет уже выделил 10 млн грн.

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"Рекультивация возможна только после того, когда будет стабилизировано тело полигона. На сегодня у нас является вывод Львовской Политехники, где указано, на какие участки стоит обращать внимание при стабилизации. Сейчас та часть, где был обвал ТБО, является подвижной. Чтобы иметь гарантию, что мусор не будет двигаться дальше, сначала нужно укрепить склоны. Другие участки свалки будут засыпаться землей", - добавил Голец.

22 июля Львовский горсовет ожидает получить проектные решения от ОАО "Горхимпром" по стабилизации полигона, которые предоставят возможность начать работы. Общая стоимость проекта будет известна после того, как он пройдет необходимую экспертизу.

По словам Гольца, работы по разработке карты стабилизации полигона должны начаться в августе, а уже в сентябре на Грибовичской свалке могут появиться первые тюки. Чиновник добавляет, что по расчетам ОАО "Горхимпром" процесс стабилизации будет продолжаться не менее двух лет.

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"Мусор для камня мы планируем сортировать и перерабатывать во Львове. Предварительно уже есть участок, где это будет происходить, однако этой информации мы пока не объявляем", - добавляет Голец.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской мусоросвалке, куда вывозились отходы из Львова, вспыхнул масштабный пожар и произошел сдвиг мусора. Погибли трое спасателей. Также под оползень попал эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка", поиски тела которого продолжаются до сих пор.

Сейчас Грибовичская свалка не функционирует. Поэтому львовская власть обратилась к киевской с просьбой принимать мусор на столичный мусоросжигательный завод.