Мусор с Грибовицкой свалки за копейки принимали на полигоне недалеко от Луцка - УКРОП (документ)

Об этом говорится в ответе городского головы Луцка Николая Романюка на запрос главы фракции УКРОП в горсовете Игоря Полищука.

Укроповец поинтересовался в горсовете, кто заключал договоры на вывоз мусора и сколько платили за тонну принятых отходов. В ответе, подписанном городским головой Николаем Романюком, сказано, что решение перевозить львовский мусор под Луцк мэры двух городов принимали единолично. «Самым тревожным в этом вопросе для меня является то, что вывоз мусора с Грибовицкой свалки осуществлялся тайком, ночью, – комментирует Игорь Полищук. – Луцкий городской глава не согласовал этот вопрос ни с депутатами, ни даже с исполкомом. Хотя это очень важно для города».

По словам укроповца, соглашения об отгрузке мусора на полигон под Луцком подписаны не с Львовским городским советом, а с тремя частными предприятиями и одним коммунальным: ООО «Спецавтотранс-Львов», ООО «Санком-Львов», ООО «АВЕ Львов» и КП «Транспортная фирма «Львовспецкоммунтранс».

То, что под Луцк везут не городской мусор, а отходы с Грибовицкой свалки, рассказали рабочие полигона. По словам работницы мусоросортировочной линии, которая назвалась Светланой, отходы возили только ночью. К тому же, это был мусор, который длительное пролежал в земле и перегнил.

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Местные жители возмутились, узнав, что в их деревню свозят мусор со Львова – они и так страдают из-за загрязнения грунтовых вод отходами со свалки, поэтому не хотят травиться мусором еще и из другой области. Благодаря активной позиции жителей с. Брище полигон прекратил прием отходов из Львова. «Однако по функционированию свалки в Брище есть много замечаний, учитывая то, что на нее было потрачено около 15 миллионов гривен. Будем разбираться в этой ситуации», – сказал Игорь Полищук.

На «мусорном трансфере» Луцк заработал 27 тысяч гривен. Тариф в 36 гривен 66 копеек за тонну отходов в «Луцкспецкоммунтрансе» назвали стандартным. Главный экономист Ольга Казмирчук отметила, что столько же платят бюджетные организации и население за тонну принятого мусора. По ее словам, львовяне оплачивали только захоронение.

Напомним, 30 мая на территории Грибовицкого полигона твердых бытовых отходов на Львовщине возник пожар. Во время тушения произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей. Их завалило отходами с высоты 90 метров, все погибли.