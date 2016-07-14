Вывоз мусора в Харькове на четверть дороже, чем в Киеве и Одессе

Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета 8 июля по результатам тендера заключил договор с ТОВ "Харьков Экоресурс" по поводу вывоза бытовых отходов с территории частного сектора стоимостью 982 тысячи гривень, сообщает ATN.ua со ссылкой на Вестник государственных закупок.

На протяжении 2016 года подрядчик должен вывезти 17 980 кубометров мусора. Рассчеты показывают, что вывоз 1 кубометра стоит 54,63 гривни.

Для сравнения: в Одессе в этом году вывозят мусор по 47 гривень за кубометр, а в Киеве по 46 гривень/кубометр.

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Единственным конкурентом ТОВ "Харьков Экоресурс" во время торгов было ТОВ "Укрековторпром", предложение которого было дороже. Основатели этой фирмы - Александр Колинько, Владислав Коломиец и Владислав Плаксин. Колинько также имеет еще одну фирму "Украина эковтор пром". Раньше среди основателей этого предприятия быв Андрей Твердохлеб.

Основателями победителя торгов сейчас является житель Германии Александр Бейниш и харьковчанин Петр Бондаренко. Раньше среди основателей также был упомянутый выше Андрей Твердохлеб и депутат Харьковского горсовета от партии "Видродження", директор Департамента строительства и путевого хозяйства горсовета Владимир Чумаков.