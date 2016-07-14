Под Киевом горит 1,5 гектара свалки: обнародованы фото

"По состоянию на 8 часов 14 июля площадь пожара удалось уменьшить до 1,5 га, работы продолжаются, ситуация полностью контролируемая", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 19:25 пожар локализован. Тушение пожара осуществлялось непрерывно всю ночь.

Читайте такжеВ Николаеве в третий раз горела свалка, коммунальщики говорят о поджоге, связывая со Львовом (фото, видео)

Отмечается, что в настоящее время к тушению пожара привлечено 14 единиц техники и 49 человек.

Полигон твердых бытовых отходов занимает площадь около 14 га и принадлежит Трипольскому сельскому совету, принимал мусор с городов Обухов, Украинка и с. Триполье, в настоящее время не функционирует.

Согласно сообщению, в ночь с 13 на 14 июля Государственным учреждением лабораторный центр Минздрава Украины отобраны пробы воздуха на месте пожара и в с. Триполье. Результаты лабораторных исследований по содержанию вредных веществ в воздухе ожидаются после 9-ти часов 14 июля.

Напомним, 30 мая на Грибовической мусоросвалке, куда вывозились отходы из Львова, вспыхнул масштабный пожар и произошел сдвиг мусора. Погибли трое спасателей. Также под оползень попал эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка", поиски тела которого продолжаются до сих пор.



