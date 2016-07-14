Пожар на свалке в Киевской области локализован: в ГСЧС рассказали подробности происшествия

Об этом заявила спикер ГосЧС в Киевской области Виктория Рубан, сообщает 112.ua.

По ее словам, полигон вблизи Триполья, который законсервирован уже несколько лет, загорелся вечером накануне. Тушили огонь семь пожарных машин и пять водовозов. Спасателям удалось не допустить распространения пламени на соседние пшеничные поля. Угрозы для жителей окрестных сел нет, уверяют в ГосЧС.

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"На данный момент площадь приблизительно 1,9 га. Есть неудобства, есть выброс в воздух, но сегодня там будут работать экологические службы. Угрозы нет, люди работают на безопасном расстоянии", - отметила Рубан.

Как сообщал УНИАН, близ Киева вспыхнул пожар на Трипольской свалке, которая уже несколько лет законсервирована.