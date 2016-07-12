Законопроекты по введению налога на отходы упаковки должны быть доработаны - эксперт

Этот принцип, на котором базируются соответствующие законы большинства европейских стран, способствует защите окружающей среды и предусматривает раздельный сбор отходов и переработку отходов упаковки за счет производителей товаров в упаковке.

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Об этом говорится в исследовании эксперта по вопросам экологической политики Института общественно-экономических исследований (ИОЭИ) Татьяны Тевкун.

В исследовании были проанализированы законопроекты №4838 «Об отходах», №4835 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии», №4836 «О внесении изменений в Налоговый кодекс (о налогообложении размещения бытовых отходов)» и №4837 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс (об использовании некоторых видов экологического налога)». «Рекомендация аналитического центра ИОЭИ – все проекты направить на доработку», - говорится в исследовании.

В частности, анализируя законопроект №4838 «Об отходах», г-жа Тевкун отметила, что в нем отсутствуют механизмы внедрения расширенной ответственности производителя, контроля за ее выполнением и привлечения к ответственности за невыполнение.

Эксперт указала на то, что в данный документ следует добавить пункты о нормах повторного использования и переработки отходов, и о сроках их выполнения согласно Директиве ЕС об отходах, в соответствии с которой к 2020 году предполагается увеличить до 50% норму повторного использования таких отходов домохозяйств как стекло, бумага, металл, пластик.

Кроме того, в исследовании говорится, что законопроект следует дополнить положением об обязанности потребителей товаров придерживаться принципа раздельного сортирования отходов.

Также, по мнению Тевкун, законопроект №4836 о внедрении налога на отходы упаковки создает предпосылки для злоупотреблений при взимании налога и препятствует развитию конкурентной среды.

Как сообщал УНИАН, Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Союз молочных предприятий Украины, Всеукраинский аграрный совет другие профильные ассоциации выступили против пакета депутатских законопроектов, предполагающих введение нового налога на отходы упаковки, который должны уплачивать производители товара в упаковке.

По мнению бизнеса, данный налог приведет к росту цен и дополнительным расходам потребителей товаров, поскольку производители товаров в упаковке будут вынуждены компенсировать свои финансовые издержки. По предварительным подсчетам экспертов

цена потребительской корзины среднестатистичекой семьи возрастет на 640 грн только за счет уплаты налога на упаковку.

Вместе с тем, бизнес-ассоциации поддерживают альтернативный законопроект № 4028 «Об упаковке и отходах упаковки», предусматривающий создание апробированной в европейских странах систему расширенной ответственности производителей за раздельный сбор отходов, их вывоз, переработку и утилизацию.