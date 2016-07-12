Законопроекты по введению налога на отходы упаковки должны быть доработаны - эксперт
Недавно зарегистрированные в Верховной Раде депутатские законопроекты, предполагающие, в частности, введение налога на отходы упаковки, должны быть доработаны парламентариями, поскольку не гарантируют безусловной реализации европейского принципа расширенной ответственности производителя.
Этот принцип, на котором базируются соответствующие законы большинства европейских стран, способствует защите окружающей среды и предусматривает раздельный сбор отходов и переработку отходов упаковки за счет производителей товаров в упаковке.
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Об этом говорится в исследовании эксперта по вопросам экологической политики Института общественно-экономических исследований (ИОЭИ) Татьяны Тевкун.
В исследовании были проанализированы законопроекты №4838 «Об отходах», №4835 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии», №4836 «О внесении изменений в Налоговый кодекс (о налогообложении размещения бытовых отходов)» и №4837 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс (об использовании некоторых видов экологического налога)». «Рекомендация аналитического центра ИОЭИ – все проекты направить на доработку», - говорится в исследовании.
В частности, анализируя законопроект №4838 «Об отходах», г-жа Тевкун отметила, что в нем отсутствуют механизмы внедрения расширенной ответственности производителя, контроля за ее выполнением и привлечения к ответственности за невыполнение.
Эксперт указала на то, что в данный документ следует добавить пункты о нормах повторного использования и переработки отходов, и о сроках их выполнения согласно Директиве ЕС об отходах, в соответствии с которой к 2020 году предполагается увеличить до 50% норму повторного использования таких отходов домохозяйств как стекло, бумага, металл, пластик.
Кроме того, в исследовании говорится, что законопроект следует дополнить положением об обязанности потребителей товаров придерживаться принципа раздельного сортирования отходов.
Также, по мнению Тевкун, законопроект №4836 о внедрении налога на отходы упаковки создает предпосылки для злоупотреблений при взимании налога и препятствует развитию конкурентной среды.
Как сообщал УНИАН, Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Союз молочных предприятий Украины, Всеукраинский аграрный совет другие профильные ассоциации выступили против пакета депутатских законопроектов, предполагающих введение нового налога на отходы упаковки, который должны уплачивать производители товара в упаковке.
По мнению бизнеса, данный налог приведет к росту цен и дополнительным расходам потребителей товаров, поскольку производители товаров в упаковке будут вынуждены компенсировать свои финансовые издержки. По предварительным подсчетам экспертов
цена потребительской корзины среднестатистичекой семьи возрастет на 640 грн только за счет уплаты налога на упаковку.
Вместе с тем, бизнес-ассоциации поддерживают альтернативный законопроект № 4028 «Об упаковке и отходах упаковки», предусматривающий создание апробированной в европейских странах систему расширенной ответственности производителей за раздельный сбор отходов, их вывоз, переработку и утилизацию.