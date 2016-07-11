Результат работы Госэкоинспекции: на Харьковщине прекратили сброс сточных вод в речку Мжа

Ядовитые вещества попадали в реку со сточными водами Змиевского ремонтного энергомеханического завода, сообщает на своем сайте Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

"К инспекции обратился житель Змиева, который сообщил о нарушении требований природоохранного законодательства предприятием "Змиевской ремонтный энергомеханический завод", которое осуществляло сброс недостаточно очищенных сточных вод в речку Мжа", - рассказали в Госэкоинспекции.

Проверка выяснила что сбросы сточных вод в поверхностные водоемы предприятие осуществляло без разрешения на специальное водопользование. Такие действия являются нарушением ст. 44, 48 Водного кодекса Украины.

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"Пробы сброса сточных вод показали превышение предельно допустимых концентраций по таким показателям как химическое потребление кислорода - в 11,4 раза, железо общее - в 1,1 раза, биологическое потребление кислорода - в 12,3 раза, фосфаты - в 4,8 раза", - рассказали инспекторы.

С целью устранения выявленных нарушений Госэкоинспекция вынесла предписание, которым обязала завод получить разрешение на сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водоемы. Вместе с тем в суд был подан административный иск о полном приостановлении деятельности по сбросу сточных вод до получения предприятием разрешения. Суд полностью удовлетворил иск Госэкоинспекции.

"Только после получения разрешения на специальное водопользование предприятие имеет право обратиться в суд с просьбой отменить решение о приостановку деятельности", - уточнили в инспекции.