На Закарпатье местные жители вывозят мусор на территорию бывшего пляжа (фоторепортаж)

Фото в своем Facebook опубликовал пользователь Олег Колесник.

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"Имел возможность посетить некогда прекрасные рекреационные места, где еще в студенческие годы отдыхали, любуясь уникальным видом, таким необычным для Закарпатья. И во что это превратили, извините, люди. Насколько надо ненавидеть свой дом, свою землю, чтобы так его замусорить. Причем часть мусора не река принесла, а местные жители привозят машинами и ссыпают на берегу.

От пляжей уже ничего не осталось, рыбу здесь ловить опасно, и только коровы бродят по свалке и жуют сорняки", - написал он.

Напомним, в карпатском селе Криворивня местные жители организовали незаконную свалку за несколько метров от горной реки Бережница, которая впадает в Черный Черемош.