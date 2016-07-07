Законопроект об упаковке стимулирует граждан к раздельному сбору отходов – депутат

Об этом сообщила на брифинге в Верховной Раде один из соавторов документа народный депутат от фракции «Самопомощь» Алена Бабак.

«Мы говорим о том, что бизнесу нужно продать свою продукцию конечному потребителю, соответственно он будет искать самые оптимальные и дешевые пути обеспечения утилизации отходов упаковки. Это мировая практика, которая себя оправдала за более чем двадцать лет», - сказала Бабак.

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Также депутат отметила, что законопроект №4028 стимулирует население к раздельному сбору отходов. «Предлагаемый законопроект дает стимулы потребителям для раздельного сбора отходов. Мы говорим о том, что потребители не будут платить за бытовые отходы, которые они будут разделять, а будут платить лишь за то, что будет попадать в контейнеры для несортированных отходов», - пояснила Бабак.

Депутат отметила, что законопроект предполагает создание неприбыльных организаций расширенной ответственности производителей товарной продукции в упаковке, которые будут заключать договора с органами местного самоуправления и Министерством экологии и природных ресурсов и брать на себя обязательства по сбору и утилизации упаковки и отходов от упаковки.

В законопроекте устанавливаются возрастающие нормы по переработке упаковки на пятилетний период. Так, через пять лет производители должны будут перерабатывать не менее 65% упаковки. После этого нормы будут вновь пересмотрены. Если же производители не будут исполнять нормы по сбору и утилизации упаковки, они должны будут уплатить штраф в бюджет. На сегодня, по словам депутата 97% бытовых отходов попадают на свалки, и 40% из них составляет упаковка.

Андрей Журжий, который также является одиним из соавторов законопроекта, на брифинге заявил, что в парламенте существуют альтернативные проекты закона, предусматривающие введение нового налога с производителей.

«У нас много лет существовал механизм, когда импортеры, ввозя продукцию в Украину, уплачивали сотни миллионов гривень. Такая компания как Укрэкоресурсы за 5 лет аккумулировала около 1,5 млрд грн, которые она должна была потратить именно на переработку и утилизацию упаковки, но, к большому сожалению, все проверки показали, что этот механизм не работает, и фактически эти средства были раскрадены», - сказал Журжий, уточнив, что подобная схема является неоптимальной и коррупционной.

Представители бизнеса отмечают, что законопроект №4028 поможет переработать значительную часть отходов, которые сегодня попадают на свалки.

«Перерабатывающие предприятия, которые существуют в Украине – это мусоросортировальные линии, заводы по переработке стекла, бумажные комбинаты сейчас вынуждены импортировать сырье из-за границы, которая у нас попадает на полигоны, а после принятия законопроекта 4028 эти отходы будут перерабатываться на существующих мощностях», - отметила представитель Американской торговой палаты в Украине Анна Таранцова.

Как сообщал УНИАН, Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Союз молочных предприятий Украины и Всеукраинский аграрный совет поддерживают законопроект №4028 и выступают против пакета депутатских законопроектов, предполагающих введение нового налога на производство упаковки, который должны уплачивать производители товара в упаковке.

По мнению главы Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, такой налог приведет к дополнительным расходам потребителей товаров в виде роста цен, так как у производителей товаров в упаковке не будет финансовой возможности его платить. По подсчетам экспертов, в год производителям дополнительно нужно будет уплатить около 6,6 млрд грн данного налога. Чагаровский добавил, что, согласно условиям предлагаемого налога, только за бутылку молока нужно будет дополнительно уплатить 0,17 грн.

Заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская сообщила, что компании-члены ее организации также не поддерживают данные законопроекты, так как существует риск непрозрачного и нецелевого использования средств от нового налога, которые будут поступать в бюджет.