В Николаеве в третий раз горела свалка, коммунальщики говорят о поджоге, связывая со Львовом (фото, видео)

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области, сообщение о пожаре поступило 6 июля в 15:49.

По указанному адресу выехали дежурные караулы 2 и 19 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра облуправления ГСЧС.

"Тушение пожара существенно осложнялось отсутствием на объекте противопожарного водоисточника и ограждения территории. Кроме того, не принятые вовремя меры по ликвидации пожара и отсутствие достаточного количества специальной техники на предприятии стали причиной того, что пожар быстро распространился на значительную площадь. Также существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный объект по сбору биогаза с полигона ООО "ЛНК", - сообщили в ГСЧС.

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После ликвидации очагов открытого горения еще длительное время наблюдалось тление мусора, создававшее плотное задымление.

Для подвоза воды и пересыпки мусора грунтом привлекли 1 водовозку и 2 бульдозера «Николаевкоммунтранса», трактор с бочкой.

По данным ГУ ГСЧС области, в 16:59 пожар был локализован, в 20:30 полностью ликвидирован.

В свою очередь "Николаевкоммунтранс" заявил, что к пожару на городском полигоне ТБО в поселке Весеннее Николаевского района 6 июля привел поджог.

Пресс-служба предприятия отмечает, что это уже третий пожар на этой свалке за неделю.

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"Довольно странной является стремительная тенденция пожаров на городском полигоне, поскольку за последние два года работы полигона ТБО никаких возгораний не зафиксировано. И только за прошедшую неделю произошел уже третий пожар", - отметили на предприятии.

"Прежде всего КП "Николаевкоммунтранс" не исключает, что такие зачастившие пожары являются умышленными поджогами неизвестных лиц с целью дискредитировать позицию предприятия в городе на фоне трагедии, которая произошла в г. Львов", - заявили коммунальщики.

На все три поджога вызывалась полиция, которая первые два раза зафиксировала самовозгорание без проведения действий по установлению источников таких возгораний.

"И наконец сегодня сотрудники полиции зафиксировали в протоколе, что такая негативная тенденция, которая может угрожать жизни и здоровью населения, не может быть самовозгораниями, а является именно умышленным поджогом", - отмечает пресс-служба "Николаевкоммунтранса".

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Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке, куда вывозились отходы из Львова, вспыхнул масштабный пожар и произошел оползень мусора. Погибли трое спасателей. Также под оползень попал эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка", поиски тела которого продолжаются до сих пор.