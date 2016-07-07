15 бизнес-ассоциаций просят власть не допустить введения нового налога на отходы упаковки

Соответствующее письмо, находящееся в распоряжении УНИАН подписали, в частности, руководители Союза химиков Украины, Союза молочных предприятий Украины, ассоциации «Укркондпром», Лиги производителей пищевых продуктов.

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«Внедрение новых налогов в условиях тяжелой экономической ситуации в Украине является серьезной угрозой для бизнеса и государства в целом, что причинит вред инвестиционному климату. Просим вас, уважаемые Петр Алексеевич, Андрей Владимирович, Владимир Борисович вмешаться в ситуацию и поспособствовать недопущению принятия Верховной Радой обозначенных законопроектов», - говорится в письме.

По мнению бизнеса, законопроекты не отвечают стратегии адаптации украинского законодательства европейским стандартам поведения с отходами упаковки.

«Одним из реальных шагов по законодательному урегулированию этого вопроса является принятие законопроекта №4028 «Об упаковке и отходах упаковки», - отметили бизнес-ассоциации, призвав президента, премьер-министра и спикера парламента поддержать данный документ.

Законопроект предусматривает внедрение эффективной системы раздельного сбора отходов с целью выделения из него вторичного сырья для перерабатывающей промышленности, и не требует дополнительных затрат бюджета на данную деятельность

Как сообщал УНИАН, Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Союз молочных предприятий Украины и Всеукраинский аграрный совет выступили против пакета депутатских законопроектов, предполагающих введение нового налога на отходы упаковки, который должны уплачивать производители товара в упаковке.

По мнению бизнеса, данный налог приведет к дополнительным расходам потребителей товаров в виде роста цен, так как у производителей товаров в упаковке не будет финансовой возможности его платить.

Вместе с тем, бизнес-ассоциации поддерживают альтернативный законопроект «Об упаковке и отходах упаковки», предусматривающий ответственность производителей за раздельный сбор отходов, их переработку и утилизацию.