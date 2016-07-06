В КГГА уверяют, что ни на один из полигонов Киева львовский мусор не завозится

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

«Ни на один из столичных полигонов – ни на №5, ни на №6 – львовский мусор не отвозят. Есть только два пути для отходов из Львова – сортировки и сжигания на «Энергии». Экологических последствий это для города не несет, ведь сегодня на заводе уровень загрязнений в результате сжигания мусора не превышает предельно допустимых норм», – заверил Пантелеев.

Читайте такжеМинэкологии анонсировало запуск онлайн-карты свалок

По его словам, на сегодняшний день Киев принял почти 3 тыс. тонн львовских отходов, которые были отсортированы и сожжены на заводе «Энергия».

Он подчеркнул, что вопрос размещения львовского мусора возле сёл Крюковщина и Тарасовка следует адресовать руководству соответствующих населенных пунктов и предприятиям, которые отвечают за функционирование указанных полигонов.

По словам Пантелеева, Киев постепенно уменьшает количество отходов, которые будут привозить из Львова. С сегодняшнего дня в среднем в столицу прибывает 100 тонн мусора.

Читайте такжеМинэкологии заподозрило местных чиновников в нелегальном бизнесе на Грибовичской свалке

«Киев сможет принимать отходы только до конца июля. И мы имели четкую договоренность со львовским муниципалитетом именно с учетом этих сроков. С 1 августа на заводе «Энергия» начнется плановый ремонт оборудования, поэтому до этой даты Львов должен найти другие места для утилизации отходов», – заявил заместитель председателя КГГА.

Читайте такжеСжигание мусора из Львова на столичном заводе не влияет на экологическую ситуацию в Киеве - КГГА

Как сообщал УНИАН, в последние дни мая на Грибовичской мусоросвалке, куда вывозились отходы из Львова, произошел масштабный пожар и смещение слоя мусора.

Сейчас Грибовичская свалка не функционирует. Поэтому львовская власть обратилась в Киев с просьбой принимать мусор на столичный мусоросжигательный завод.

По данным мэра Львова Андрея Садового, из города около З5% мусора будет вывозиться в Киева.