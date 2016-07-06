В КГГА уверяют, что ни на один из полигонов Киева львовский мусор не завозится
Ни одна тонна мусора, которую принимает Киев со Львова, не захороняется на столичных полигонах.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
«Ни на один из столичных полигонов – ни на №5, ни на №6 – львовский мусор не отвозят. Есть только два пути для отходов из Львова – сортировки и сжигания на «Энергии». Экологических последствий это для города не несет, ведь сегодня на заводе уровень загрязнений в результате сжигания мусора не превышает предельно допустимых норм», – заверил Пантелеев.
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По его словам, на сегодняшний день Киев принял почти 3 тыс. тонн львовских отходов, которые были отсортированы и сожжены на заводе «Энергия».
Он подчеркнул, что вопрос размещения львовского мусора возле сёл Крюковщина и Тарасовка следует адресовать руководству соответствующих населенных пунктов и предприятиям, которые отвечают за функционирование указанных полигонов.
По словам Пантелеева, Киев постепенно уменьшает количество отходов, которые будут привозить из Львова. С сегодняшнего дня в среднем в столицу прибывает 100 тонн мусора.
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«Киев сможет принимать отходы только до конца июля. И мы имели четкую договоренность со львовским муниципалитетом именно с учетом этих сроков. С 1 августа на заводе «Энергия» начнется плановый ремонт оборудования, поэтому до этой даты Львов должен найти другие места для утилизации отходов», – заявил заместитель председателя КГГА.
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Как сообщал УНИАН, в последние дни мая на Грибовичской мусоросвалке, куда вывозились отходы из Львова, произошел масштабный пожар и смещение слоя мусора.
Сейчас Грибовичская свалка не функционирует. Поэтому львовская власть обратилась в Киев с просьбой принимать мусор на столичный мусоросжигательный завод.
По данным мэра Львова Андрея Садового, из города около З5% мусора будет вывозиться в Киева.