Коломыя передумала принимать мусор из Львова

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Коломыи Игорь Слюзар.

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«По требованию жителей района принято решение «Об утрате силы решения исполнительного комитета «О рассмотрении обращения городского головы города Львова». Начинаем с нулевого варианта – с обсуждения», – отметил Слюзар.

Как напоминает ZIK, исполнительный комитет Коломыйского городского совета дал разрешение на прием на временное хранение твердых бытовых отходов из города Львова.

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Такое решение исполком принял на обращение городского головы города Львова А. Садового от 2.07.2016 г., руководствуясь законами Украины «Об отходах», «О местном самоуправлении в Украине», учитывая чрезвычайную экологическую ситуацию, возникшую в городе Львове.

2 июля исполнительный комитет Коломыйского городского совета принял решение о готовности принять на временное хранение со Львова 2 тыс. тонн мусора на свой полигон твердых бытовых отходов, по улице Шарлая. В Коломые отметили, что с такой просьбой к ним обратился мэр Львова Андрей Садовый.

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29 мая на Грибовичской мусоросвалке под Львовом возник пожар. Во время тушения пожара произошел сдвиг мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один коммунальщик. Трое мчсников погибли, пропавшего эколога не нашли. По факту оползня открыто уголовное дело.

7 июня сообщили, что на Грибовичской свалке образовалась трещина длиной около 80 м и шириной до 2,5 м в отдельных местах. Вершина мусорной горы просела со времени первого смещения на 2,5 м. Для ликвидации возгорания применяли авиацию ГСЧС.