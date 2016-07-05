СМИ узнали о незаконной свалке, которая загрязняет горную реку в Ивано-Франковской области
16:10, 05 июля 2016Мусор
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В карпатском селе Криворивня местные жители организовали незаконную свалку за несколько метров от горной реки Бережница, которая впадает в Черный Черемош.
Незаконная свалка в Криворивне / Скриншот / 24 Канал
В Ивано-Франковской области незаконная свалка, куда свозят мусор со всего Верховинского района, загрязняет приток Черного Черемоша. Об этом сообщает "24 Канал".
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В загрязненной горной реке купаются дети и туристы, а местные жители набирают воду для скота. Однако журналисты утверждают, что вода содержит инфильтраты.
Сообщается, что в областной администрации о свалке знают, но повлиять на Верховинскую районную администрацию не могут. Завалы мусора возле реки забирают раз в две недели, поскольку, как утверждает издание, местные не хотят платить за вывоз мусора.
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