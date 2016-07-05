СМИ узнали о незаконной свалке, которая загрязняет горную реку в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области незаконная свалка, куда свозят мусор со всего Верховинского района, загрязняет приток Черного Черемоша. Об этом сообщает "24 Канал".

Читайте такжеМинэкологии анонсировало запуск онлайн-карты свалок

В загрязненной горной реке купаются дети и туристы, а местные жители набирают воду для скота. Однако журналисты утверждают, что вода содержит инфильтраты.

Сообщается, что в областной администрации о свалке знают, но повлиять на Верховинскую районную администрацию не могут. Завалы мусора возле реки забирают раз в две недели, поскольку, как утверждает издание, местные не хотят платить за вывоз мусора.