Минэкологии анонсировало запуск онлайн-карты свалок

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на министра Остапа Семерака.

«Через несколько недель завершится работа по формированию интерактивной карты свалок мусора – УНИАН), которой сможет пользоваться каждый житель страны», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, эта онлайн-карта будет наполняться, в частности, самими гражданами, которые смогут через мобильные телефоны передавать информацию о свалках мусора.

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«Каждый гражданин Украины сможет сфотографировать любой помойку, зарегистрироваться на интерактивной карте через мобильный телефон, и эта информация оперативно будет попадать на веб-портал Минэкологии», - отметил Семерак.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству экологии и природных ресурсов провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

По словам Семерака, инвентаризация свалок необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

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Следующим важным этапом государственной политики, подчеркнул он, должна стать разработка Национальной стратегии обращения с отходами и план по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.