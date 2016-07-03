Минэкологии заподозрило местных чиновников в нелегальном бизнесе на Грибовичской свалке

Глава Минэкологии допускает, что местные чиновники зарабатывали на сортировке мусора на Грибовичской свалке. Об этом Остап Семерак заявил в интервью Espresso.

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"На протяжении трех лет коммунальное предприятие не допускало на территорию Грибовичской свалки представителей экологической инспекции. Я не хочу защищать экологическую инспекцию, но это пример того, что чиновники, очевидно, – это мое предположение – каждый день с нелегальной сортировки мусора получали доходы", - заявил Семерак.

Он напомнил, что на эту свалку свозили и цветной металл, и черный металл, и бумагй, картон, пластик: "И есть пункты приема, которые за это сырье платят реальные наличные средства. Эту систему надо упорядочивать. Это сфера ответственности органов местного самоуправления".

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збыранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не обнаружили. Поисковые работы были приостановлены из-за угрозы возникновения оползня.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Кроме того, УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне вблизи Львова. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.