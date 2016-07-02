В Одессе построят мусороперерабатывающий завод за $25 миллионов

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, вчера в рамках международного бизнес-форума Odessa 5Т Summer Business Days подписан Меморандум о намерениях строительства в Одессе мусороперерабатывающего завода.

Читайте такжеСадовый: Через три года во Львове будет мусороперерабатывающий заводДокумент подписан между Одесским городским советом и компанией – украинским представителем корейского инвестора ООО «Всеукраинская Энерго Компания».

«Данная компания уже имеет опыт работы в Украине. Объем предполагаемых инвестиций в Одессу - более 25 млн долларов», - подчеркнули в департаменте.

По словам городского головы Одессы Геннадия Труханов, эта компания будет заходить на рынок города во взаимодействии с уже работающими в данной сфере одесскими компаниями.

«Мы сегодня хотим качественно поменять сферу предоставления услуг по уборке твердых бытовых отходов в городе, начиная со сбора и вывоза мусора, а заканчивая его утилизацией по современным технологиям», - акцентировал Труханов.