Нелегальную свалку в сердце Карпат сняли с высоты птичьего полета (видео)

Туда свозят весь мусор из Верховинского района, а это по 5-7 машин в сутки, передает Zaxid.net.

Полигон никто не охраняет и не ухаживает. Недавно коммунальщики там сделали канавы, через которые инфильтрат стекает прямо в воду реки Бережница, которая в нескольких метрах от свалки впадает в Черный Черемош.

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Издание также показало, как выглядит незаконная свалка в Карпатах с высоты птичьего полета.

Как сообщал УНИАН, в результате масштабного пожара 30 мая на Грибовичской мусоросвалке, куда вывозились отходы из Львова, погибли трое спасателей. Также под оползень попал эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка", поиски тела которого продолжаются до сих пор.