Львовский горсовет не поддержал идею мусороперерабатывающего комплекса на Яворовском военном полигоне

17:22, 01 июля 2016
Мусор
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Львовский городской совет не поддержал обращение к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и министру обороны Степану Полтораку относительно отчуждения участка земли площадью 50 га на территории Яворивского военного полигона для строительства мусороперерабатывающего комплекса.

фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, данное обращение поддержали 32 депутата - для его принятия не хватило одного голоса.

Соответствующий документ подготовили исполнительные органы Львовского городского совета и его планировалось поставить на голосование в ходе сессии 30 июня. Однако в работе сессии был сделан перерыв, и этот вопрос вынесли на рассмотрение депутатов сегодня.

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Как рассказала начальник юридического управления Львовского городского совета Гелена Пайонкевич, депутатам предложили поддержать обращение к руководству государства о предоставлении согласия на изъятие из территории Яворивского военного полигона земельного участка ориентировочной площадью 50 га.

"Это земли Министерства обороны Украины, и в соответствии с законодательством Украины, предусмотрена специальная процедура изъятия и передачи этих земель», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, исполком Львовского горсовета предложил построить мусороперерабатывающий комплекс на территории Яворовского военного полигона.

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Эту информацию озвучил 30 июня в ходе сессии горсовета начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец.

По его словам, один из оптимальных вариантов - ходатайствовать перед центральными органами власти о выделении земельного участка для мусороперерабатывающего комплекса площадью не менее 40 га в пределах Яворовского военного полигона (имеющего общую площадь 36153 га).

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