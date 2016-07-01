Львовский горсовет не поддержал идею мусороперерабатывающего комплекса на Яворовском военном полигоне

Как передает корреспондент УНИАН, данное обращение поддержали 32 депутата - для его принятия не хватило одного голоса.

Соответствующий документ подготовили исполнительные органы Львовского городского совета и его планировалось поставить на голосование в ходе сессии 30 июня. Однако в работе сессии был сделан перерыв, и этот вопрос вынесли на рассмотрение депутатов сегодня.

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Как рассказала начальник юридического управления Львовского городского совета Гелена Пайонкевич, депутатам предложили поддержать обращение к руководству государства о предоставлении согласия на изъятие из территории Яворивского военного полигона земельного участка ориентировочной площадью 50 га.

"Это земли Министерства обороны Украины, и в соответствии с законодательством Украины, предусмотрена специальная процедура изъятия и передачи этих земель», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, исполком Львовского горсовета предложил построить мусороперерабатывающий комплекс на территории Яворовского военного полигона.

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Эту информацию озвучил 30 июня в ходе сессии горсовета начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец.

По его словам, один из оптимальных вариантов - ходатайствовать перед центральными органами власти о выделении земельного участка для мусороперерабатывающего комплекса площадью не менее 40 га в пределах Яворовского военного полигона (имеющего общую площадь 36153 га).