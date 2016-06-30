Садовый: Через три года во Львове будет мусороперерабатывающий завод
Городской голова Львова Андрей Садовый заявляет, что город будет иметь через три года мусороперерабатывающий завод, если «все будет идти по плану».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время сессии Львовского городского совета.
«Если никто не будет мешать, и все будет идти по плану, то через три года город будет иметь завод по переработке отходов. Потому что проектные работы очень долго длятся, сам процесс строительства долго длится и, сотрудничая с Европейским инвестиционным банком, мы должны понять, что все процедуры будут проходить в соответствии с европейским законодательством», - сказал Садовый.
По его словам, лучшие компании Европы смогут принимать участие в тендерах и подавать свои предложения.
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«Проблему с участком, по моему мнению, должен решать Львовский областной совет, государство, потому что мы как город здесь зажаты своими возможностями. Область имеет много земли, которая находится вне населенных пунктов, и своим распоряжением они могут просто нам выделить участок. Таких предложений, к большому сожалению, мы на сегодняшний день еще не получили», - отметил городской голова.
Также он подчеркнул, что конкретные границы участка будут определяться в рабочем порядке, и городской совет после принятия соответствующего обращения направит его руководству государства. Это, в частности, вопрос о выделении земельного участка для строительства мусороперерабатывающего комплекса на территории Яворовского военного полигона.
На сегодняшнем заседании депутаты за данное обращение не голосовали, объявлен перерыв в работе сессии до завтра, 1 июля.