Садовый: Через три года во Львове будет мусороперерабатывающий завод

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время сессии Львовского городского совета.

«Если никто не будет мешать, и все будет идти по плану, то через три года город будет иметь завод по переработке отходов. Потому что проектные работы очень долго длятся, сам процесс строительства долго длится и, сотрудничая с Европейским инвестиционным банком, мы должны понять, что все процедуры будут проходить в соответствии с европейским законодательством», - сказал Садовый.

По его словам, лучшие компании Европы смогут принимать участие в тендерах и подавать свои предложения.

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«Проблему с участком, по моему мнению, должен решать Львовский областной совет, государство, потому что мы как город здесь зажаты своими возможностями. Область имеет много земли, которая находится вне населенных пунктов, и своим распоряжением они могут просто нам выделить участок. Таких предложений, к большому сожалению, мы на сегодняшний день еще не получили», - отметил городской голова.

Также он подчеркнул, что конкретные границы участка будут определяться в рабочем порядке, и городской совет после принятия соответствующего обращения направит его руководству государства. Это, в частности, вопрос о выделении земельного участка для строительства мусороперерабатывающего комплекса на территории Яворовского военного полигона.

На сегодняшнем заседании депутаты за данное обращение не голосовали, объявлен перерыв в работе сессии до завтра, 1 июля.