Мэрия Львова хочет строить мусороперерабатывающий комплекс на Яворовском военном полигоне

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию озвучил сегодня во время сессии Львовского городского совета начальник управления жилищного хозяйства Юрий Голец.

Он отметил, что это предложение озвучивалось на совещаниях в Львовской ОГА, а также выносилось на сессии областного совета, но на одной из предыдущих сессий этот вопрос был снят с рассмотрения.

“Решается вопрос о выделении земельного участка площадью не менее 40 гектаров под мусороперерабатывающий комплекс, где будет происходить складирование и переработка мусора. Одним из оптимальных вариантов считаем необходимым ходатайствовать перед центральными органами власти о выделении земельного участка для мусороперерабатывающего комплекса в рамках Яворовского военного полигона”, - отметил Голец.

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Площадь Яворовского военного полигона составляет 36153 гектара (24% площади Яворовского района).

Как сообщал УНИАН, в результате масштабного пожара 30 мая на Грибовичской мусоросвалке, куда вывозились отходы из Львова, погибли трое спасателей. Также под оползень попал эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка", поиски тела которого продолжаются до сих пор.

Сначала принимал фуры с мусором на утилизацию, чтобы помочь разгрузить Грибовичскую свалку, в частности, Житомир, однако затем прекратил. Мэр Львова Андрей Садовый пообещал забрать обратно мусор, который доставлялся из его города. Вывоз львовского мусора в Луцк тоже прекратили - по словам мэра Николая Романюка, из-за протестов местных жителей.

Поскольку в настоящее время мусороперерабатывающий завод “Энергия” в Киеве загружен лишь на треть, было принято решение, что он временно будет принимать на утилизацию твердые бытовые отходы (около З5% мусора) из Львова. В то же время мэр Киева Виталий Кличко надеется, что до конца лета Львов решит проблему утилизации мусора и в Киев его не будут привозить.