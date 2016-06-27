В ОАЭ появились "умные" урны для мусора
На улицах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали появляться первые "умные" урны для мусора.
Новинка служит не только хранилищем для бытовых отходов, но и информационным центром, передает ТАСС.
Сообщается, что в урнах установлены ретрансляторы беспроводного интернета. Кроме того, они самостоятельно агитируют жителей старны бережно относиться к окружающей среде и сортировать мусор.
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Устройство полностью автономно и работает на солнечных панелях. При этом оно снабжено специальным прессом, который позволяет увеличить вместимость в пять раз и сэкономить на обслуживании. Урна также способна сама оценить уровень заполнения бака и вызвать сервисную бригаду.
В первую очередь власти ОАЭ планируют оснастить такими высокотехнологичными устройствами центральные туристические и спортивные объекты.
Напомним, ученые, которые впервые провели измерение уровня органических загрязняющих веществ в глубочайших впадинах морского дна, заявили, что в организме обитателей Марианской впадины в большом количестве накапливаются токсичные вещества.