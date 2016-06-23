Киев будет принимать мусор из Львова до начала августа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора КП «Киевкоммунсервис» Евгения Русина.

По его словам, согласно договоренностям между городами, к тому времени львовский муниципалитет должен урегулировать кризисную ситуацию и найти дополнительные варианты захоронения или утилизации мусора.

Русин отметил, что часть отходов, которые перевозят в Киев из Львова, будут сортировать, а вторую - сжигать на заводе «Энергия».

«Мы принимаем ровно в том объеме, для которого имеем техническую возможность. Не рассматриваем вариант, чтобы львовский мусор направлялся на полигон. Во Львове ежедневно образуется 650 тонн отходов, которые из-за трагедии могут превратить город в свалку. Киевский городской голова поддержал львовян и согласился перевезти часть этих отходов в Киев. Мы одна страна, одна нация, и техногенная катастрофа, в которой оказался Львов, - общая. С позиции «моя хата - с краю» мы никогда не построим единое государство. Мало кто помнит такую же техногенную катастрофу в 1995 году, когда Харьков на месяц остался без воды. Помогали тогда по всей стране. Сейчас аналогичная ситуация», - убежден Русин.

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Он также отметил, что Киев и Львов имеют четкую договоренность - мусор столица принимает до 1 августа. К тому времени руководство Львова должно урегулировать этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке, куда вывозились отходы из Львова, вспыхнул масштабный пожар и произошел обвал мусора. Погибли трое спасателей. Также в обвал попал эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка», поиски тела которого до сих пор продолжаются.

Сейчас Грибовичская свалка не функционирует. Поэтому львовская власть обратилась к киевской с просьбой принимать ТБО на столичный мусоросжигательный завод.

По данным мэра Львова Андрея Садового, из города около 35% мусора будет вывозиться в Киев. «Мы достигли договоренности с Киевом о временном приеме ТБО на местный мусоросжигательный завод. Он недогруженный. Для понимания масштабов - Киев ежедневно производит 3000 тонн мусора, Львов - 650 (из него только около 35% будет вывозиться в Киев, остальные - по другим полигонах)», - заявил Садовый.