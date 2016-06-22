Львовский горсовет перенес рассмотрение ситуации на свалке на 30 июня
Львовский городской совет решил перенести сессию, на которой будет рассматриваться вопрос Грибовичской свалки возле Львова, с 23 на 30 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
«Пленарное заседание сессии планируется на следующий четверг, 30 июня», - сказал он.
Мэр прогнозирует, что на следующей неделе будут подготовлены первые проектные решения по поводу рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах.
Сейчас Львов не вывозит мусор на свалку в Грибовичах, а пользуется другими свалками на территории области.
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Также часть мусора Львов отправляет в Киев для сжигания на местном мусороперерабатывающем заводе.
Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошло смещение мусора, под которое попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".
31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.