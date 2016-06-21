Треть мусора из Львова будут вывозить в Киев

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.

«Мы достигли договоренности с Киевом о временном приеме ТБО на местный мусоросжигательный завод. Он недогружен. Для понимания масштабов - Киев ежедневно производит 3000 тонн мусора, Львов – 650 (из него только около 35% будет вывозиться в Киев, остальные по другим полигонам)», - написал он.

«Я благодарен мэру Киева Виталию Кличко за протянутую руку помощи. Прошу киевскую общину о поддержании этого решения. Друзья познаются в беде», - отметил Садовый.

По его словам, на сегодняшний день «мусор из Львова вывозится более-менее регулярно», а проблемные моменты, связанные с тем, что перевозчикам блокировали доступ к очередным полигонам.

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Городской голова Львова отметил, что идет поиск решения проблемы мусора.

«По Грибовичскому полигону проектанты делают корректировку проекта рекультивации. К работам сможем приступить в ближайшие недели», - отметил Садовый.

Он сообщил, что продолжаются поиски участка под новый мусороперерабатывающий завод.

«Никакой официального, подготовленного предложения от области пока не получили. Сейчас это просто устная информация: вот съездите посмотрите там. Как только наши специалисты приезжают на место изучить участок, там их уже ждут возмущенные жители, предварительно проинформированные, что их село якобы хотят превратить в новые Грибовичи», - отметил городской голова Львова.

Он жалуется на то, что «имеем дело с системным и хорошо организованным противодействием».

«Пожалуй, это уникальный случай, когда во время чрезвычайной ситуации государственная машина работает не на помощь в решении проблемы, а наоборот», - добавил Садовый.